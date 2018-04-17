Ещё
Сирийский синдром: На видео попала тихая истерика Макрона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийский синдром: На видео попала тихая истерика Макрона 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось оправдываться за авиаудары по Сирии. Первый политик настолько разнервничался, что все время нервно потирал руки, заикался, то и дело поправляя микрофон.
Французский лидер, объясняясь перед Европарламентом за участие в авиаударах по Сирии, почти перешел на крик и едва не плакал. Примечательно, что при этом Макрон не произнес ни одной антироссийской реплики.
Оказывается, что Сирию французский президент планирует восстанавливать только вместе с Москвой и Тегераном. Эти удары ничего не решают, но они должны были нанести удар по самой системе. Мы продолжим работать над политическим решением, ведя диалог со всеми сторонами — Россией, Турцией, Ираном", — цитирует Макрона РЕН ТВ. В итоге политик так разнервничался, что даже снял с руки часы.
Разнос в британском парламенте устроили по сирийскому вопросу и Терезе Мэй. Лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил премьера в том, что она не сочла нужным даже посоветоваться с законодателями. Сама Мэй дала невразумительные объяснения своим действиям. Якобы, парламент на прошлой неделе был на каникулах, поэтому она решила никого не беспокоить.
После разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным ее риторика по сирийскому вопросу стала неузнаваемой. Теперь она обернулась к Москве лицом. «Если мы хотим привести Сирию к миру, мы должны иметь возможность говорить с Россией. Россия будет играть большую роль в преодолении конфликтов и разногласий, нам просто необходимо поддерживать открытый диалог », — заявила Меркель перед СМИ.
Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать ранним утром 14 апреля по мск. По некоторым данным, было выпущено несколько десятков ракет «Томагавк». В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ.
Дни.ру: последние новости
Украина решила переименовать Крым Зачем Британия продолжает позориться из-за отравления Скрипалей Хам Порошенко решился "тыкать" Путину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу108
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой183
Кобзон выбрал место на кладбище130
У Порошенко нашли секретную фабрику242
Европа собралась защитить россиян113
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение