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Выдрин: Украина слепо копирует поведение Запада
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Выдрин: Украина слепо копирует поведение Запада 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В видеоблоге издания Ukraina.ru эксперт отметил, что украинская власть копирует все действия консолидированного Запада.
«Украинские политики только копируют модель поведения старших: они нарушают законы, и мы будем нарушать законы; они могут позволить себе издевательства над непослушными или несговорчивыми партнёрами, и мы будем поступать таким же образом. Это слепое копирование той распадающейся на глазах западной системы правосознания, которая существует сегодня в мире», — заявил политолог Дмитрий Выдрин.
Киев как правило в числе первых объявляет о присоединении к тем или иным решениям западных стран, особенно если они касаются Москвы. Украина выдворила 13 российских дипломатов из-за скандала с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, для сравнения персонами нон грата в Канаде, Германии и Франции объявлены всего по четыре работника дипломатических миссий РФ.
«Если бы начал перечислять, какие международные законы нарушены, то получилось бы, что сильным мира сего удалось нарушить всё, что ими же самими и записано», — подчеркнул Выдрин.
Неоднозначную реакцию в мире вызвали ракетные удары по Сирии, которые в ночь с 13 на 14 марта нанесли американские, британские и французские военные. Руководители Ассоциации по контролю над вооружениями США Дэрил Кимболл и Том Кантримэн заявили, что президент страны Дональд Трамп нарушил Конституцию США, распорядившись атаковать Сирию без одобрения Конгресса. Кроме того, у него не было основания вмешательство в ситуацию и с точки зрения международного права: Сирия не давала согласия на эти удары, Совет Безопасности ООН не принимал соответствующую резолюцию и США не действовали в целях самообороны.
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