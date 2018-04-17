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Зал встретил аплодисментами вопросы депутата ЕП об основаниях ударов по САР
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Зал встретил аплодисментами вопросы депутата ЕП об основаниях ударов по САР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Выступление европарламентария от Франции на слушаниях с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в котором он подверг критике удары по Сирии, задавшись вопросом о достоверности видео с якобы последствиями химатаки и наличии каких-либо доказательств, было встречено в зале аплодисментами.
"Это вмешательство вызывает больше вопросов, чем есть ответов. Первый вопрос, почему от нас скрыли, что зона Восточной Гуты была на самом деле в руках радикальных исламистов…, что именно они держали в заложниках мирное население и регулярно запускали ракеты в сторону центра Дамаска и христианского квартала?" — заявил депутат Европарламента Брюно Гольниш, выступая на дебатах в Страсбурге.
"Второй вопрос: видеозапись, которая взволновала весь мир и вызвала такой пыл у французского президента — когда ее сняли, кто ее снял, где ее сняли, кто ее передал?" — продолжил он.
В своем выступлении он также задался вопросом, каким образом так быстро был сделан вывод о предполагаемом использовании химвеществ, если ОЗХО этих данных не указывало.
"Какой вообще был интерес у Башара Асада прибегать к этому, если он уже одерживал победу на местности и уже был организован коридор для вывода его противников? Есть еще много других вопросов", — заключил он. После этого в зале раздались короткие аплодисменты.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать силовые удары извне.
В Москве убеждены, что химического инцидента в Думе 7 апреля вообще не было, и считают произошедшее инсценировкой. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть «неопровержимые доказательства» причастности к этой «провокации» спецслужб Великобритании и, «возможно, … старших союзников из Вашингтона».
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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