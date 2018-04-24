Аксенов рекомендовал крымчанам не ездить на Украину

Жителям Крыма порекомендовали не ездить на Украину через границу с полуостровом, а в случае крайней необходимости въезжать в эту страну через пропускные пункты c материковой части России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Я советую крымчанам, особенно тем, кто работал в органах государственной власти, не ездить на Украину, тем более через эту границу», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Аксёнова, на Украине «законов нет, это контрпродуктивно».
«Пиратское государство, сделать могут вам что угодно», — добавил глава Крыма.
Ранее на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом была задержана украинка, которая собирала подписи за Владимира Путина в Крыму.
Украинская прокуратура предъявила ей обвинение в госизмене.