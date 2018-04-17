Россия призвала страны G7 не делать сомнительные выводы по «делу Cкрипаля»

По словам Рябкова, министры иностранных дел G7 вновь озвучили вымышленные, абсолютно ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в связи с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Под надуманным предлогом нам опять «предъявляются требования» объявить в ОЗХО все данные о якобы имевшейся в нашей стране программе создания нервно-паралитического вещества «Новичок». В общем, ничего нового. Западные коллеги, как это у них давно повелось, передергивают факты и артикулируют фразы, видимо, затвержденные в некоторых столицах к тиражированию «под копирку». Аргументация прежняя, сводящаяся в итоге к пресловутому «highly likely» (весьма вероятно) — и не более", — заявил Рябков.

"Призываем страны «семерки» воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьезного экспертного уровня. К весьма вольной интерпретации фактов этой группой стран мы уже привыкли, но не хотелось бы, чтобы международное сообщество подпитывалось из этого «загрязненного источника», — сообщил Рябков.