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Россия призвала страны G7 не делать сомнительные выводы по «делу Cкрипаля»
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Россия призвала страны G7 не делать сомнительные выводы по «делу Cкрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. РФ призывает страны G7 воздержаться от распространения сомнительных умозаключений по «делу Cкрипаля», не достойных серьезного экспертного уровня, говорится в заявлении заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
По словам Рябкова, министры иностранных дел G7 вновь озвучили вымышленные, абсолютно ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в связи с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Под надуманным предлогом нам опять «предъявляются требования» объявить в ОЗХО все данные о якобы имевшейся в нашей стране программе создания нервно-паралитического вещества «Новичок». В общем, ничего нового. Западные коллеги, как это у них давно повелось, передергивают факты и артикулируют фразы, видимо, затвержденные в некоторых столицах к тиражированию «под копирку». Аргументация прежняя, сводящаяся в итоге к пресловутому «highly likely» (весьма вероятно) — и не более", — заявил Рябков.
"Призываем страны «семерки» воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьезного экспертного уровня. К весьма вольной интерпретации фактов этой группой стран мы уже привыкли, но не хотелось бы, чтобы международное сообщество подпитывалось из этого «загрязненного источника», — сообщил Рябков.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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