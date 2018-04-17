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Sky: Корбин обвинил Мэй в пренебрежении парламентским одобрением удара по Сирии
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Sky: Корбин обвинил Мэй в пренебрежении парламентским одобрением удара по Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 17 апреля. Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвинил на заседании депутатов Палаты общин премьер-министра страны Терезу Мэй в «вопиющем пренебрежении» парламентским одобрением при принятии решения о применении военной силы в Сирии. Об этом во вторник сообщает телеканал Sky News.
"Важно, чтобы наши ВС знали, что имеют демократическую поддержку парламента и населения", — приводит его слова телеканал. Тот факт, что Мэй приняла решении о нанесении ракетных ударов по Сирии без одобрения парламента, демонстрирует ее «вопиющее пренебрежение» законодательным органом, добавил он.
Корбин также отметил, что в 2011 году Дэвид Кэмерон перед военной операцией в Ливии и в 2015 году перед операцией в Ираке обращался за парламентским одобрением в отличие от нынешнего британского премьер-министра.
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