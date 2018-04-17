Sky: Корбин обвинил Мэй в пренебрежении парламентским одобрением удара по Сирии

"Важно, чтобы наши ВС знали, что имеют демократическую поддержку парламента и населения", — приводит его слова телеканал. Тот факт, что Мэй приняла решении о нанесении ракетных ударов по Сирии без одобрения парламента, демонстрирует ее «вопиющее пренебрежение» законодательным органом, добавил он.