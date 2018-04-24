Ещё
Посол: Литва сама загнала отношения с Россией в тупик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол: Литва умышленно загнала отношения с Россией в тупик 

RT на русском 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Власти Литвы целенаправленно и умышленно загнали отношения с Россией в тупик и продолжают этот бесперспективный курс. Об этом заявил посол России в Вильнюсе Александр Удальцов.
Он прокомментировал состоявшееся 23 апреля в правительстве Литвы совещание по отношениям с восточными соседями.
Удальцов задался вопросом, зачем был созван совет по проблематике, в том числе взаимоотношений с Россией, «если заранее объявлено, что ни о каком улучшении отношений с ней быть не может априори».
«Именно литовские власти загнали, причём целенаправленно и умышленно, наши отношения в тупик. И с завидным упорством продолжают этот бесперспективный и для самой Литвы курс», — приводит слова посла пресс-служба диппредставительства.
Он отметил, что по вине литовских властей «в системе российских внешнеполитических приоритетов Литва, как их объект, явно смазалась».
По его словам, говорить о каких-то шагах, например, возобновлении работы межправительственной комиссии, бессмысленно, пока её с литовской стороны возглавляет нынешний глава МИД Литвы.
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил о возможности введения новых санкций в отношении России со стороны ЕС.
RT на русском: последние новости
Кадыров пообещал арестовать Трампа и Меркель при их визите в Чечню Российские дипломаты покинули здание резиденции генконсула в Сиэтле Власти Крыма призвали обратить максимальное внимание на задержание граждан на Украине
Комментарии1  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня46
«Газпром» готов «добить Украину»238
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ470
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии95
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника42
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение