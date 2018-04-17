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Захарова прокомментировала блокировку Telegram
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Захарова негативно высказалась о блокировке Telegram 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила против закрытия Telegram, в котором у ведомства было два канала.
Недовольство Захаровой вызвал не только сам факт блокировки мессенджера, но и то, как это проводится: «без подробного объяснения, что происходит, и мотивации», — передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Дождь».
По словам Захаровой, МИД вел в мессенджере два канала — на русском и английском языках, и сейчас ведомство было вынуждено перенести их на другую платформу.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют пользователям Telegram обходить блокировку мессенджера, и также блокирует их, в итоге может быть ограничен доступ к более чем 1 млн IP-адресов. По состоянию на 16.00 мск вторника Роскомнадзор заблокировал около 16 млн IP-адресов, связанных, по мнению ведомства, с Telegram.
Напомним, в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.
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