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Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
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Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Создание автокефальной поместной церкви на Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, ведь такие действия направлены на церковный раскол, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», — приводит его слова РИА «Новости».
«Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу», — заметил Песков.
Ранее в четверг украинский президент Петр Порошенко заявил, что создание в стране единой поместной автокефальной церкви — это вопрос национальной безопасности.
Верховная рада на заседании в четверг поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви.
Патриарх Константинопольский Варфоломей ранее говорил, что не может поддержать создание «независимой церкви» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД анализировала последствия возможного признания «киевского патриархата».
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