Ещё
Трамп заявил, что увольнение экс-директора ФБР не было связано с «делом РФ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что увольнение экс-директора ФБР не было связано с «делом РФ» 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил экс-директора ФБР Джеймса Коми не из-за расследования «вмешательства» РФ в американские выборы.
Коми, уволенный Трампом со скандалом в мае 2017 года, много раз отказывался в прошлом сказать, идет расследование против Трампа или нет, в то время как Трамп публично ссылался на слова Коми, что такого расследования не было. Из молчания Коми большинство СМИ, особенно критически настроенные в отношении Трампа, делали вывод, что президент США находился под расследованием за «сговор с Россией» на выборах.
Экс-директор ФБР впоследствии в своей книге признал, что заверил Трампа в отсутствии расследования против него.
"Скользкий Джеймс Коми, худший директор ФБР в истории, не был уволен из-за фальшивого расследования по России где, кстати, никакого сговора не было ", — написал Трамп в Twitter.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
РИА Новости: последние новости
Матвиенко: ответ России на санкции Запада будет точным и болезненным Проблемы Донбасса можно решить лишь путем Минских соглашений, заявил Песков Сын Че Гевары назвал Крым русским
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT138
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США244
МИД обратился к россиянам с предупреждением27
В Кремле ответили на «план Авакова»207
Тест: Угадайте валюту по купюре7
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение