Германия предложила Западу помочь договориться с РФ

Германия предложила Западу помочь договориться с Россией

Германия готова стать посредником между странами Запада и Россией , чтобы урегулировать конфликт в Сирии . Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает Reuters

«Мы должны использовать ситуацию [в Сирии], чтобы возобновить политический процесс. В этом разговоре нам нужна Россия», — сказал он, отметив необходимость «держать окно для диалога с Кремлем открытым».

Варианты сотрудничества с Россией страны «Большой семерки» G7 должны обсудить на предстоящем саммите в канадском Торонто. Ранее министры иностранных дел G7 выступили с совместным заявлением по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании

Маас 13 апреля заявил, что Запад должен усилить давление на Россию в связи с событиями в Сирии. Он также положительно оценивал решение стран Европы выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

В обоих случаях Маас отмечал важную роль Москвы в делах, касающихся решения региональных конфликтов.

США, Франция и Великобритания нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Канцлер Германии Ангела Меркель перед этим заявляла, что Германия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии.