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Российский посол объяснил, почему Австрия не поддержала высылку дипломатов
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Российский посол объяснил, почему Австрия не поддержала высылку дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью агентству «Спутник» 13 апреля объяснил, почему Вена не поддержала решение ЕС о высылке дипломатов. По словам посла, Австрия в отношениях с Россией придерживается линии на развитие диалога. В конце марта западные страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркально. Это произошло после отравления в британском Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон и некоторые другие страны бездоказательно обвинили в инциденте Москву. Россия причастность к преступлению категорически отрицает, называя позицию Запада провокацией.
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