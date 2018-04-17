Ещё
Ковитиди: США и НАТО получили карт-бланш на безнаказанность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ковитиди: США и НАТО получили карт-бланш на безнаказанность 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в рамках пресс-конференции на тему: «Трамп вскипятил „холодную войну“. Что дальше?» заявила, что в результате сирийской операции мир не приблизились к разрешению кризиса:
Сирия — одно из направлений геополитических движений. Трамп, действительно, вскипятил «холодную. Войну. А коллективный Запад не отступит, пока не проиграет. Россия избрала курс который не приемлем для стран, которые считают себя вершителями судеб. Всё, что произошло в Сирии — то могу сказать, что Трамп сохранил лицо, Асад повысил свой рейтинг в стране. Ни один российский объект не пострадал. В результате сирийской операции мир не приблизились к разрешению кризиса. США и НАТО получили карт-бланш на безнаказанность в будущем», — отметила Ольга Ковитиди.
Кроме того, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подчеркнула, что в этой «организованной завесе был растворён ИГИЛ».
«Роль США связана с этой организацией, которая является их инструментом. Активность Трампа — это не решение вопроса. Она связана с неустойчивостью курса внутренней политики. У Асада не было необходимости применять химическое оружие. Разыгрывается многоступенчатая антироссийская партия. Тут перераспределение мирового господства в разных сферах влияния, на рыке. Тут очевидна экономическая мотивация», — добавила Ольга Ковитиди.
Напомним, в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция на тему: «Трамп вскипятил „холодную войну“. Что дальше?». Эксперты обсуждают вопросы взаимоотношений между Россией и США, в которых в последнее время наблюдается достаточно сильный накал. Это выражается и во взаимной высылке дипломатов, введение новых ограничительных мер, а также в обострение ситуации вокруг Сирии.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Кремле назвали санкции «международным экономическим рейдерством» Трамп по-прежнему хочет встретиться с Путиным В Крыму разрабатывают собственный мессенджер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО123
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту6
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа31
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами146
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе89
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение