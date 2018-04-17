Ковитиди: США и НАТО получили карт-бланш на безнаказанность

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в рамках пресс-конференции на тему: «Трамп вскипятил „холодную войну“. Что дальше?» заявила, что в результате сирийской операции мир не приблизились к разрешению кризиса:

Сирия — одно из направлений геополитических движений. Трамп, действительно, вскипятил «холодную. Войну. А коллективный Запад не отступит, пока не проиграет. Россия избрала курс который не приемлем для стран, которые считают себя вершителями судеб. Всё, что произошло в Сирии — то могу сказать, что Трамп сохранил лицо, Асад повысил свой рейтинг в стране. Ни один российский объект не пострадал. В результате сирийской операции мир не приблизились к разрешению кризиса. США НАТО получили карт-бланш на безнаказанность в будущем», — отметила Ольга Ковитиди.

Кроме того, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подчеркнула, что в этой «организованной завесе был растворён ИГИЛ ».

«Роль США связана с этой организацией, которая является их инструментом. Активность Трампа — это не решение вопроса. Она связана с неустойчивостью курса внутренней политики. У Асада не было необходимости применять химическое оружие. Разыгрывается многоступенчатая антироссийская партия. Тут перераспределение мирового господства в разных сферах влияния, на рыке. Тут очевидна экономическая мотивация», — добавила Ольга Ковитиди.

Напомним, в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция на тему: «Трамп вскипятил „холодную войну“. Что дальше?». Эксперты обсуждают вопросы взаимоотношений между Россией и США, в которых в последнее время наблюдается достаточно сильный накал. Это выражается и во взаимной высылке дипломатов, введение новых ограничительных мер, а также в обострение ситуации вокруг Сирии.