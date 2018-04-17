Уроки Ливии и Ирака ничему не научили, считает евродепутат

Французский лидер Эммануэль Макрон , ранее поддержавший участие страны в ударах по Сирии вместе с Британией и США , принимает во вторник в Страсбурге участие в дебатах в ЕП.

"Уроки Ливии и Ирака ничему не научили. Творцы этих операций в свое время оправдывали их соображениями морали, но они привели к тому, что посеяли хаос и войну, позволив экстремистам процветать", — заявил европарламентарий, представитель фракции «Европа наций и свобод» Николя Бэ

"Как во Франции, так и в Сирии вашим ударам аплодировали исламисты", — сказал он, обращаясь к Макрону.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>