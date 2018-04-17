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Песков ответил на обвинения против РФ в хакерстве
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Обвинения России в хакерстве несостоятельны, заявили в Кремле 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Западные спецслужбы, обвинившие российских хакеров во взломах сетевого оборудования, не утруждают себя поиском хоть какой-то аргументации, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спецслужбы США и Великобритании обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств и интернет-провайдеров с целью получения информации. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник министерством внутренней безопасности (МВБ) США по итогам расследования, проведенного совместно с ФБР и Национальным центром кибербезопасности Великобритании. При этом в нем никак не объясняется, какое отношение к этому имеет Россия.
"Я не могу, потому что мы не знаем, на чем основываются эти очередные обвинения. Как правило, такие обвинения уже с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. Соответствующим образом мы относимся к таким заявлениям", — заявил Песков на вопрос, как Кремль может ответить на обвинения.
"По-прежнему никто не утруждает себя — ни наши коллеги в США, ни наши коллеги в Великобритании — поиском хоть какой-то, пусть даже слабой аргументации. Поэтому суть и характер, необоснованный характер этих обвинений — он никак не меняется. И, с нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались", — подчеркнул Песков.
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