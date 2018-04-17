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Запад не заинтересован в расследовании данных о химатаке в Сирии, заявил Клинцевич
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Запад не заинтересован в расследовании данных о химатаке в Сирии, заявил Клинцевич 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
У Запада отсутствует интерес в проведении по-настоящему независимого расследования, отметил член Комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Комментируя информацию о том, что американские журналисты не обнаружили в сирийской Думе свидетельств химатаки, сенатор отметил, что корреспонденты, побывавшие на месте событий, «просто честно выполнили свою работу».
«В то же время практически невозможно — и любой нефейковый эксперт это подтвердит — за короткое время ликвидировать следы химической атаки, если она имела место», — обратил внимание Клинцевич, добавив, что страны Запада с большой долей вероятности продолжат затруднять продвижение процесса мирного политического урегулирования в арабской республике.
Ранее власти Сирии предложили экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) лично поговорить с 22 очевидцами события в сирийском населённом пункте Дума.
В начале апреля ряд западных стран обвинили власти САР в химатаке на город Дума в провинции Восточная Гута. В связи с этим США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии в ночь на 14 апреля.
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