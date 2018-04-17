Запад не заинтересован в расследовании данных о химатаке в Сирии, заявил Клинцевич

У Запада отсутствует интерес в проведении по-настоящему независимого расследования, отметил член Комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Комментируя информацию о том, что американские журналисты не обнаружили в сирийской Думе свидетельств химатаки, сенатор отметил, что корреспонденты, побывавшие на месте событий, «просто честно выполнили свою работу».

«В то же время практически невозможно — и любой нефейковый эксперт это подтвердит — за короткое время ликвидировать следы химической атаки, если она имела место», — обратил внимание Клинцевич, добавив, что страны Запада с большой долей вероятности продолжат затруднять продвижение процесса мирного политического урегулирования в арабской республике.