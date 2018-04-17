В Канаде заявили о переходе РФ «красной линии»

Глава МИД Канады Христя Фрилэнд признала необходимость диалога с российской стороной, но добавила, что Москва перешла "красную линию" в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА "Новости".
"Диалог с Россией необходим. Хотя одновременно мы показываем, что события в Солсбери и поддержка режима Асада является переходом "красной линии"", — заявила Фрилэнд.
По ее словам, для Канады "было очень важно показать свою солидарность с Великобританией" в связи с инцидентом.
Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал призыв глав МИД "большой семерки" (G7) к России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии проявлением солидарности.