СМИ Японии: Путин влип

Интернет-издание «Тоё кэйдзай» (15.04) посвятило статью состоянию российской экономики. Президент Путин переизбрался, но оказался в тупиковой ситуации, подчеркивает издание. Экономика демонстрирует крайне низкий рост; она не идет ни в какое сравнение с началом 2000-х годов. Её сложно будет улучшить, не исправив отношений с Западом, однако конфронтация пока только нарастает.

Для экономического роста необходимы инвестиции, однако доступ России к технологиям и международному финансовому рынку, без которых рост невозможен, ограничен. Против российских компаний и олигархов, тесно связанных с президентом Путиным, были введены санкции. Это препятствует инвестициям, необходимым для роста.

Российское правительство , которое вынуждено противостоять западным экономическим санкциям, попыталось укрепить отношения с Китаем в надежде на расширение инвестиций и торговли. Тем не менее во время американо-китайской встречи на высшем уровне Си Цзиньпин принял президента Трампа как императора, и надежды Путина потерпели крушение. Это касается и улучшения отношений с США , отмечает «Тоё кэйдзай».

Кроме того, новая гонка вооружений подвергнет опасности весь мир, включая Россию, но это еще не все. Гонка вооружений приведет к крушению России, как это было в случае с СССР. Путин обеспечил себе четвертый срок, однако нельзя не отметить, что его будущее крайне туманно, констатирует издание.

«Иомиури» (17.04) обсуждала российско-японские отношения в связи ситуациями вокруг Сирии КНДР . Комментируя военные действия США, Великобритании Франции в Сирии 14 апреля, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил поддержку решимости этих стран и проявил намерение сотрудничать с ними. Правительство Японии считает, что эти военные действия окажут давление на КНДР в преддверии встречи глав США и Северной Кореи.

Вместе с тем Россия, поддерживающая президента Башара Асада , выражает жесткий протест в связи с военными действиями, и это может отбросить тень на будущее российско-японских отношений, полагает издание. Отмечается, что правительство Японии опасается этого. Дело в том, что премьер Абэ прилагает все усилия к тому, чтобы урегулировать проблему «северных территорий». В конце мая и в сентябре он посетит Россию, где проведет встречи с президентом Путиным.

Тем не менее, указала газета, в случае усиления конфронтации между США и Россией премьер Абэ, стремящийся к «медовому месяцу» в отношениях с Трампом, может оказаться под шквалом российской критики.

Консервативная «Санкэй» (12.04) комментировала Международную конференцию по безопасности в Москве , подготовленную Министерством обороны России . Отмечается, что эту конференцию Москва организует в пику известной в Европе Мюнхенской конференции, а в Азии — конференции «Шангри-Ла диалог». Так или иначе, автора статьи, первоначально убежденного в том, что обсуждения будут интересными, в финале ждало разочарование. По мнению автора, это была первая скучная международная конференция с его участием. Хотя он отдает дань уважения усилиям российского министерства обороны, которое окружило заботой 500 человек в течение двух с половиной дней, чего-то существенно важного все-таки не хватало.

Наибольшие возражения вызывали у него заявления принимающей стороны о «российском вкладе в Сирии», о «России, защищающей мировой порядок от террористических угроз», а также слова министра обороны Китая о «защите свободной торговли» и «борьбе с протекционизмом». Президент США как раз перед началом конференции объявил о «торговой войне» и «выходе из Сирии». Делая все наоборот, не по лозунгам этих двух стран, он стал мишенью саркастических высказываний, резюмирует автор.

Телеканал TBS (16.04) сообщил, что в связи с военными действиями США, Великобритании и Франции в Сирии Россия пытается укрепить сотрудничество с Ираном и администрацией сирийского президента Асада.