СМИ Японии: Путин влип 

Интернет-издание «Тоё кэйдзай» (15.04) посвятило статью состоянию российской экономики. Президент Путин переизбрался, но оказался в тупиковой ситуации, подчеркивает издание. Экономика демонстрирует крайне низкий рост; она не идет ни в какое сравнение с началом 2000-х годов. Её сложно будет улучшить, не исправив отношений с Западом, однако конфронтация пока только нарастает.
Для экономического роста необходимы инвестиции, однако доступ России к технологиям и международному финансовому рынку, без которых рост невозможен, ограничен. Против российских компаний и олигархов, тесно связанных с президентом Путиным, были введены санкции. Это препятствует инвестициям, необходимым для роста.
Российское правительство, которое вынуждено противостоять западным экономическим санкциям, попыталось укрепить отношения с Китаем в надежде на расширение инвестиций и торговли. Тем не менее во время американо-китайской встречи на высшем уровне Си Цзиньпин принял президента Трампа как императора, и надежды Путина потерпели крушение. Это касается и улучшения отношений с США, отмечает «Тоё кэйдзай».
Кроме того, новая гонка вооружений подвергнет опасности весь мир, включая Россию, но это еще не все. Гонка вооружений приведет к крушению России, как это было в случае с СССР. Путин обеспечил себе четвертый срок, однако нельзя не отметить, что его будущее крайне туманно, констатирует издание.
«Иомиури» (17.04) обсуждала российско-японские отношения в связи ситуациями вокруг Сирии и КНДР. Комментируя военные действия США, Великобритании и Франции в Сирии 14 апреля, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил поддержку решимости этих стран и проявил намерение сотрудничать с ними. Правительство Японии считает, что эти военные действия окажут давление на КНДР в преддверии встречи глав США и Северной Кореи.
Вместе с тем Россия, поддерживающая президента Башара Асада, выражает жесткий протест в связи с военными действиями, и это может отбросить тень на будущее российско-японских отношений, полагает издание. Отмечается, что правительство Японии опасается этого. Дело в том, что премьер Абэ прилагает все усилия к тому, чтобы урегулировать проблему «северных территорий». В конце мая и в сентябре он посетит Россию, где проведет встречи с президентом Путиным.
Тем не менее, указала газета, в случае усиления конфронтации между США и Россией премьер Абэ, стремящийся к «медовому месяцу» в отношениях с Трампом, может оказаться под шквалом российской критики.
Консервативная «Санкэй» (12.04) комментировала Международную конференцию по безопасности в Москве, подготовленную Министерством обороны России. Отмечается, что эту конференцию Москва организует в пику известной в Европе Мюнхенской конференции, а в Азии — конференции «Шангри-Ла диалог». Так или иначе, автора статьи, первоначально убежденного в том, что обсуждения будут интересными, в финале ждало разочарование. По мнению автора, это была первая скучная международная конференция с его участием. Хотя он отдает дань уважения усилиям российского министерства обороны, которое окружило заботой 500 человек в течение двух с половиной дней, чего-то существенно важного все-таки не хватало.
Наибольшие возражения вызывали у него заявления принимающей стороны о «российском вкладе в Сирии», о «России, защищающей мировой порядок от террористических угроз», а также слова министра обороны Китая о «защите свободной торговли» и «борьбе с протекционизмом». Президент США как раз перед началом конференции объявил о «торговой войне» и «выходе из Сирии». Делая все наоборот, не по лозунгам этих двух стран, он стал мишенью саркастических высказываний, резюмирует автор.
Телеканал TBS (16.04) сообщил, что в связи с военными действиями США, Великобритании и Франции в Сирии Россия пытается укрепить сотрудничество с Ираном и администрацией сирийского президента Асада.
Телеканал NHK (16.04) сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость военного удара по Сирии. По его словам, Асада было нужно заставить отказаться от применения химического оружия. При этом он выразил намерение продолжить диалог с Россией, чтобы прийти к политическому урегулированию конфликта.