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Глава МИД Франции: после удара Сирия не сможет производить химоружие
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Глава МИД Франции: после удара Сирия не сможет производить химоружие 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Он подчеркнул, что субботний удар не был объявлением войны
Сирия больше не сможет производить химоружие, считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В интервью радиостанции Franceinfo он отметил, что в ходе удара США и союзников в субботу были уничтожены «место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр».
Жан-Ив Ле Дриан также отметил, что в 2013 году Сирия взяла на себя обязательства уничтожить свой химический арсенал, однако уничтожено было не все. Он назвал субботний удар «актом силы, призванным помешать распространению химического оружия», но подчеркнул, что «это не было объявлением войны».
От оценки заявлений американского лидера Дональда Трампа в Twitter в преддверии удара Ле Дриан уклонился, заявив, что не может выносить суждения о его манере коммуникации. При этом французский министр выразил мнение, что «когда президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с Трампом, они будут говорить ясным языком».
Ожидается, что лидеры двух государств обсудят ситуацию в Сирии при встрече на следующей неделе, когда Макрон впервые с государственным визитом посетит Вашингтон.
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