В Госдуме считают, что Россию не допустят до расследования «дела Скрипаля»

"Это двойные стандарты, начали работать элементы холодной войны: во всем виновата Россия… До расследования РФ не допустят. Если допустят, это будет работать против них", — сообщил РИА Новости Антошкин.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.