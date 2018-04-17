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Косачев объяснил солидарность G7 по делу Скрипаля
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Косачев объяснил, почему G7 решила проявить солидарность по делу Скрипаля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Призыв глав МИД G7 к России ответить по "делу Скрипалей" — это проявление "солидарности" в условиях рассыпающегося расследования, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Страны "Большой семёрки" (G7) выступили с заявлением, где призвали Россию "срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери". Текст документа распространило канадское внешнеполитическое ведомство. "Большая семерка" поддержала позицию Великобритании о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Эта акция — не более чем банальная демонстрация солидарности в условиях рассыпающейся на глазах конструкции так называемых "доказательств" со стороны Великобритании", — уверен Косачев.
По его словам, все ответы, которые Великобритания якобы до сих пор не получила, исчерпывающим образом озвучены российской стороной и доступны как руководителям "семерки", так и ОЗХО.
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