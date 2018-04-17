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Сергей Лавров: Россия рассмотрит возможность поставки С-300 в Сирию
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Сергей Лавров: Россия рассмотрит возможность поставки С-300 в Сирию 

Вести.Ru 1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью BBC, в котором, в том числе, рассказал о российской позиции по ракетному удару по Сирии.
"Вы ссылаетесь на слова лидеров Франции, Великобритании и США, когда говорите о событиях в Думе. Но, честно говоря, все их доказательства основываются на сообщениях, распространенных СМИ, а также постах в соцсетях", — отметил Лавров.
Те самые канистры…Знаете, я ведь тоже видел эту фотографию. Канистры лежали на кровати, а сама кровать была ровно застелена — так, как будто на ней никто не лежал. А вспомните окна — стекла на фотографии были целыми. Как такое возможно? Так что послушайте — вам нужно посерьезнее относиться к своим доказательствам.
Также, по словам Лаврова, Россия готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки зенитных ракетных систем.
Президент Путин поднимал этот вопрос. Он напомнил, что несколько лет назад, по просьбе наших партнеров, мы приняли решение не поставлять С-300 в Сирию. Сейчас, когда этот акт агрессии был предпринят США, Францией и Великобританией, мы можем рассмотреть вопрос, как защитить сирийское государство.
Полную версию интервью Сергея Лаврова смотрите на канале «Россия 24» после 13.00.
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