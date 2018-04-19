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Трамп: месяц назад в Сирии была «очень жесткая схватка с русскими»
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Трамп: месяц назад в Сирии была «очень жесткая схватка с русскими» 

РИА Новости 49 минут назад
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО МЕСЯЦ НАЗАД В СИРИИ БЫЛА «ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ СХВАТКА МЕЖДУ НАШИМИ ВОЙСКАМИ И РУССКИМИ» И ЭТО ПЕЧАЛЬНО
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