СМИ узнали о предстоящей смене посла РФ в Сирии

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сирии Александр Кинщак оставит свой пост, а вместо него на эту должность будет назначен Александр Ефимов, который сейчас является послом России в ОАЭ. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Кинщак возглавит Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ вместо Сергея Вершинина , которого назначили замминистра иностранных дел России.

Напомним, Александр Кинщак является постом в Сирии с 22 декабря 2014 года.