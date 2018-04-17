США и Британия обвинили российских хакеров во взломах сетевого оборудования

Спецслужбы США Великобритании подозревают российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств, крупных компаний и объектов критической инфраструктуры.

В совместном отчете Министерства внутренней безопасности США ФБР и Национального центра кибербезопасности Великобритании говорится, что спонсируемые властями российские хакеры пытались получить постоянный доступ к атакуемым сетям, что позволило бы заложить основу для будущих кибератак.

В документа также описывается, как именно злоумышленники через устаревшие протоколы TCP, HTTP, CNMP и SMI получали доступ к данным.

В посольстве России в Британии данные обвинения назвали «ярким примером опрометчивой, провокационной и необоснованной политики против России».

«Мы разочарованы тем фактом, что столь серьезные заявления делаются публично без предъявления каких-либо доказательств и без каких-либо попыток со стороны Великобритании прояснить ситуацию в первую очередь с Россией», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Сергея Скрипаля. «Ридус» уже писал, что спецслужбы Великобритании в середине марта опасались кибератак со стороны России после отравления бывшего полковника ГРУ

В феврале американская разведка заподозрила российские спецслужбы в причастности к масштабной кибератаке на компьютерную систему олимпийского Пхенчхана, что привело к массовым техническим неполадкам во время открытия Игр-2018 в Южной Корее

Кроме того, в конце зимы США и Британия обвиняли Россию в организации летом прошлого года масштабной кибератаки NotPetya, приведшей к потере миллиардов долларов.