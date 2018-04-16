Лавров: две трети выпущенных по Сирии ракет были сбиты

Лавров подтвердил, что две трети выпущенных по Сирии ракет были сбиты

"Вы поймете, что это пудинг, только его попробовав, — отметил министр. — Мы ждали, что эти "умные ракеты" (ранее президент США Дональд Трамп анонсировал применение против Сирии новых "умных" ракет — прим. ТАСС) будут использованы".

"Две трети ракет, использованных в атаке, не достигли своей цели, потому что были сбиты, — сказал Лавров. — Российские военные привели доказательства, это открыто для профессиональной дискуссии".

По словам министра, российские и американские военные поддерживали канал деконфликтинга по Сирии все последнее время.

"По данным наших военных, канал деконфликтинга был использован все это время. Есть канал связи напрямую между столицами — Москвой и Вашингтоном, а также "на земле" в Сирии. Думаю, военные обсуждали эти (о действиях США в отношении Сирии — прим. ТАСС) и другие вопросы очень профессионально, они понимают друг друга и понимают, как никто другой, опасность подобного приключения", — сказал Лавров.

Лавров не согласился с ведущим, что Россия и США были очень близки к военной конфронтации. "Это была ситуация, вызванная поведением наших западных коллег, которые обвинили сирийское правительство и нас как союзников сирийского правительства в применении химоружия против гражданских лиц, не дожидаясь осмотра места [где якобы было применено химическое оружие в сирийском городе Дума ] инспекторами ОЗХО [Организации по запрещению химического оружия], — отметил глава МИД РФ . — Когда инспекторы ОЗХО уже были готовы выехать из Бейрута в Сирию, они [США, Великобритания Франция ] провели бомбардировки".

По его словам, разрешение данного кризиса "зависит от тех, кто его создал".

Глава МИД РФ также не верит утверждениям, что целью ударов не является смена режима. "Так они сказали (премьер Великобритании и президент Франции заявили, что целью ударов по Сирии не является смена режима — прим. ТАСС), — отметил Лавров. — Но мы это не принимаем. Нам нужны факты".

"Highly likely" ("весьма вероятно" — перевод с англ. яз.) — это смешно, это изобретение британской дипломатии, чтобы обосновать обвинения против кого-то", — сказал министр. По его словам, подобное "правосудие" описано в книге Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".