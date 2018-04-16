Глава Европарламента выступил с оправданием ракетных ударов по Сирии

США , Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита силами сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

"Это (ракетные удары — ред.) является следствием применения сирийским режимом химического оружия против гражданского населения. В этой ситуации я считаю необходимым, чтобы Европарламент послал сильный сигнал", — сказал Таяни, выступая на дебатах по Сирии на парламентской сессии в Страсбурге

Глава ЕП информировал депутатов о своем телефонном разговоре в воскресенье с премьер-министром Великобритании Терезой Мей , которая информировала его, что «атака против баз в Сирии была точечной атакой, нацеленной исключительно на уничтожение химического оружия».

По словам Таяни, его применение «является красной линией, которую не может пересекать никто в мире». При этом он заявил о необходимости урегулирования конфликта в Сирии дипломатическим путем и недопущении дальнейшего использования химоружия, «в чем „Европа должна играть роль первого плана“.

»Для этого нужно очень твердое единство европейцев", — сказал глава ЕП, призвав европарламентериев его продемонстрировать.

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