Небензя считает, что ООН безальтернативна в современном мире 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. ООН — единственная универсальная международная организация, альтернативы ей нет. Такое мнение в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном в понедельник на сайте издания, высказал постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
"Все следят за резонансными делами, а ООН решает тысячи вопросов, имеющих прикладное значение. Да и другой такой универсальной организации в мире попросту нет. И если бы ООН не было, то ее надо было бы создать. ООН нет альтернативы", — считает российский дипломат.
Он отметил, что, несмотря на рассуждения о том, что ООН становится бесполезной организацией, она продолжает решать много вопросов, которые «не видны широкой публике», так как они не находятся в сфере внимания большинства людей.