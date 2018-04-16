Небензя считает, что ООН безальтернативна в современном мире

"Все следят за резонансными делами, а ООН решает тысячи вопросов, имеющих прикладное значение. Да и другой такой универсальной организации в мире попросту нет. И если бы ООН не было, то ее надо было бы создать. ООН нет альтернативы", — считает российский дипломат.

Он отметил, что, несмотря на рассуждения о том, что ООН становится бесполезной организацией, она продолжает решать много вопросов, которые «не видны широкой публике», так как они не находятся в сфере внимания большинства людей.