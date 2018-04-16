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Россия заявила о готовности предоставить ОЗХО спецтранспорт для работы в Восточной Гуте
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Россия заявила о готовности предоставить ОЗХО спецтранспорт для работы в Восточной Гуте 

Rambler News Service 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов предоставить специальный транспорт и охрану экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для их работы в Восточной Гуте, сообщил начальник центра Юрий Евтушенко.
«Для беспрепятственной работы представителей ОЗХО мы готовы предоставить специальный транспорт и охрану, которая будет обеспечена подразделениями российской военной полиции», — сказал Евтушенко.
Ранее ряд западных стран обвинил сирийское правительство в химической атаке в сирийском городе Дума. Москва и Дамаск опровергают эту информацию. Позднее информация о химатаке стала поводом для ракетного удара США и их союзников по военным и гражданским объектам в Сирии.
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 Ещё 14 источников 
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