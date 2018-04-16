Россия заявила о готовности предоставить ОЗХО спецтранспорт для работы в Восточной Гуте

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов предоставить специальный транспорт и охрану экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для их работы в Восточной Гуте, сообщил начальник центра Юрий Евтушенко.

«Для беспрепятственной работы представителей ОЗХО мы готовы предоставить специальный транспорт и охрану, которая будет обеспечена подразделениями российской военной полиции», — сказал Евтушенко.

Ранее ряд западных стран обвинил сирийское правительство в химической атаке в сирийском городе Дума. Москва и Дамаск опровергают эту информацию. Позднее информация о химатаке стала поводом для ракетного удара США и их союзников по военным и гражданским объектам в Сирии.