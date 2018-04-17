Скрипалей отравили жидким ядом 

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили жидкостью, сообщает Sky.
Ссылаясь на Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, канал отмечает, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, было доставлено в Солсбери в виде «жидкости».
Ранее западные СМИ писали, что шпион и его дочь могли быть отравлены ядом в виде прозрачного геля без запаха, который «посреди белого дня» нанесли на ручку входной двери их дома «российские агенты».
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта.
10 дней спустя британский премьер Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку. Позже к мерам Британии присоединились несколько десятков стран Запада.