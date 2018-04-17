Скрипалей отравили жидким ядом

Ссылаясь на Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании , канал отмечает, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, было доставлено в Солсбери в виде «жидкости».

Ранее западные СМИ писали, что шпион и его дочь могли быть отравлены ядом в виде прозрачного геля без запаха, который «посреди белого дня» нанесли на ручку входной двери их дома «российские агенты».

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта.