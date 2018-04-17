Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»

Путин и Трамп могут встретиться и в «третьей стране», заявил источник

"Пока дальше слов дело не пошло. Дело пока сдвинулось в сторону введения санкций. В плановом режиме ближайшие мероприятия, где лидеры могут встретиться "на полях" — это саммиты АТЭС в Папуа Новой-Гвинее и G20 в Буэнос-Айресе в ноябре", — пояснил собеседник агентства.

Впрочем, источник не исключил, что встреча может произойти и раньше в "третьей стране, если создастся ситуация, требующая встречи лидеров и сулящая какой-то позитивный результат".