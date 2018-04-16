Ещё
Когда Россия введет санкции против США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва спешит: когда Россия введет санкции против США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект с ответом на американские санкции уже в мае. Парламентарии расчитывают, что возможный ответ затронет не только США, но и другие страны, которые присоединились к санкциям.
Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США 15 мая, сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников. «До этого пройдет круглый стол. 16 апреля определен профильный комитет — комитет по экономической политике», — сказал он.
«Проект закона будет направлен президенту, правительству для заключения. Срок — до 3 мая», — сказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.
Речь идет о законопроекте, в котором оговаривается запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович положительно оценил данный законопроект.
«У нас должен быть арсенал для возможных ответных действий. Этот законопроект как раз дает такой инструментарий правительству для осуществления ответных действий при необходимости», — сказал Дворкович в эфире телеканала «Россия.24».
Он также добавил, что в свете возможного принятия новых санкций правительство уже обсуждает с компаниями меры поддержки. Дворкович заверил, что при необходимости кабмин сможет оказать финансовую поддержку этим компаниям.
В пакете мер готовящегося законопроекта — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США, а также с организациями, находящимися прямо или косвенно под американской юрисдикцией в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли. Последний пункт имеет ключевое значение для российских авиакомпаний, авиапрома, отечественного производителя титана «ВСМПО-Ависма» и американской корпорации Boeing. По данным таможенной статистики, в прошлом году Россия импортировала из США самолетов и двигателей на $3,7 млрд и поставила в эту страну титана на $200 млн  При этом, по мнению депутатов, ответ на санкции Вашингтона повлияет не только на США, но и на другие страны, присоединившиеся к санкциям, в том числе и Украину.
«Положения законопроекта [о контрсанкциях — «Газета.Ru»] затронут все страны, которые присоединились к американским антироссийским санкциям. И поскольку Украина к целому ряду из них с большим энтузиазмом присоединилась, то, я уверен, что для Украины никаких исключений не будет. Более того, идя в фарватере вашингтонской политики, Украина себя ставит на приоритетное место, как страна, в отношении которой будут предприняты меры экономического реагирования», — сказал Гутенев.
Он подчеркнул, что от новых санкций больше всего пострадают европейские политики и бизнес.
Готовящийся законопроект является ответом на санкции, введенные США против России 6 апреля. Тогда в санкционный список внесли 24 фамилии российских бизнесменов и политиков и 15 компаний.
Однако, судя по всему, останавливаться на этом Вашингтон не намерен. Уже в ближайшее время будет опубликован новый список санкций против России, которые на этот раз будут введены из-за ситуации в Сирии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что новые меры Вашингтона не связаны с ситуацией в Сирии, а похожи на «международное экономическое рейдерство».
«Мы убеждены, и любой экономист может легко увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки, собственно, заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков. Конечно же, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии, или любой другой стране мира. Это не что иное, как такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство», — отметил Песков.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что российские власти продолжают работать над обеспечением стабильности экономической ситуации в связи с введением санкций. Пресс-секретарь главы государства отметил, что санкционные устремления против России приобретают характер навязчивой идеи.
Газета.Ru: последние новости
Швейцария ответила на слова Лаврова о химикате BZ Онлайн: в Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях против США Онлайн: экстренное заседание СБ ООН по "химатаке" в Сирии
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль462
Россия получила неожиданную поддержку87
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян388
Познер защитил США от России111
Новости партнеров
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение