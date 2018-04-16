Москва спешит: когда Россия введет санкции против США

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект с ответом на американские санкции уже в мае. Парламентарии расчитывают, что возможный ответ затронет не только США , но и другие страны, которые присоединились к санкциям.

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США 15 мая, сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников . «До этого пройдет круглый стол. 16 апреля определен профильный комитет — комитет по экономической политике», — сказал он.

«Проект закона будет направлен президенту, правительству для заключения. Срок — до 3 мая», — сказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о законопроекте, в котором оговаривается запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов.

«У нас должен быть арсенал для возможных ответных действий. Этот законопроект как раз дает такой инструментарий правительству для осуществления ответных действий при необходимости», — сказал Дворкович в эфире телеканала «Россия.24».

Он также добавил, что в свете возможного принятия новых санкций правительство уже обсуждает с компаниями меры поддержки. Дворкович заверил, что при необходимости кабмин сможет оказать финансовую поддержку этим компаниям.

В пакете мер готовящегося законопроекта — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США, а также с организациями, находящимися прямо или косвенно под американской юрисдикцией в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли. Последний пункт имеет ключевое значение для российских авиакомпаний, авиапрома, отечественного производителя титана «ВСМПО-Ависма» и американской корпорации Boeing . По данным таможенной статистики, в прошлом году Россия импортировала из США самолетов и двигателей на $3,7 млрд и поставила в эту страну титана на $200 млн При этом, по мнению депутатов, ответ на санкции Вашингтона повлияет не только на США, но и на другие страны, присоединившиеся к санкциям, в том числе и Украину

«Положения законопроекта [о контрсанкциях — «Газета.Ru»] затронут все страны, которые присоединились к американским антироссийским санкциям. И поскольку Украина к целому ряду из них с большим энтузиазмом присоединилась, то, я уверен, что для Украины никаких исключений не будет. Более того, идя в фарватере вашингтонской политики, Украина себя ставит на приоритетное место, как страна, в отношении которой будут предприняты меры экономического реагирования», — сказал Гутенев.

Он подчеркнул, что от новых санкций больше всего пострадают европейские политики и бизнес.

Готовящийся законопроект является ответом на санкции, введенные США против России 6 апреля. Тогда в санкционный список внесли 24 фамилии российских бизнесменов и политиков и 15 компаний.

Однако, судя по всему, останавливаться на этом Вашингтон не намерен. Уже в ближайшее время будет опубликован новый список санкций против России, которые на этот раз будут введены из-за ситуации в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что новые меры Вашингтона не связаны с ситуацией в Сирии, а похожи на «международное экономическое рейдерство».

«Мы убеждены, и любой экономист может легко увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки, собственно, заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков. Конечно же, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии, или любой другой стране мира. Это не что иное, как такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что российские власти продолжают работать над обеспечением стабильности экономической ситуации в связи с введением санкций. Пресс-секретарь главы государства отметил, что санкционные устремления против России приобретают характер навязчивой идеи.