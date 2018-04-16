Председатель Европарламента: Лондон продолжит сотрудничать со странами ЕС по Сирии 

ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Великобритания заверила Евросоюз, что продолжит и далее сотрудничать с континентальными странами по сирийскому вопросу. Об этом сообщил в понедельник председатель Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни, открывая пленарную сессию ЕП в Страсбурге.
"Вчера [в воскресенье] я принял телефонный звонок от британского премьер-министра, госпожи [Терезы] Мэй, которая через меня пожелала проинформировать Европейский парламент о том, что атака, совершенная против баз в Сирии, была атакой, нацеленной на поражение исключительно химического оружия, а не гражданское население. Цель этого — предотвратить продолжения использования этого оружия против гражданского населения", — сказал Таяни.
"Второе послание, которое она мне направила, и которое я вам передаю, состоит в том, что Соединенное Королевство намерено по сирийскому вопросу продолжать сотрудничать со странами Европейского союза", — сообщил глава Европарламента.
От себя Антони Таяни пожелал Европарламенту в ходе текущей сессии ясно обозначить свою позицию по Сирии, высказав решительный протест по вопросу предполагаемого использования там химоружия. «Убежден, что парламент должен четко и ясно заявить, что использование химического оружия неприемлемо, и что оно представляет собой „красную черту“, за которую никто в мире не может ступать», — указал политик.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.