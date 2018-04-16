Председатель Европарламента: Лондон продолжит сотрудничать со странами ЕС по Сирии

ПАРИЖ, 16 апреля. / ТАСС /. Великобритания заверила Евросоюз , что продолжит и далее сотрудничать с континентальными странами по сирийскому вопросу. Об этом сообщил в понедельник председатель Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни, открывая пленарную сессию ЕП в Страсбурге.

"Вчера [в воскресенье] я принял телефонный звонок от британского премьер-министра, госпожи [Терезы] Мэй, которая через меня пожелала проинформировать Европейский парламент о том, что атака, совершенная против баз в Сирии , была атакой, нацеленной на поражение исключительно химического оружия, а не гражданское население. Цель этого — предотвратить продолжения использования этого оружия против гражданского населения", — сказал Таяни.

"Второе послание, которое она мне направила, и которое я вам передаю, состоит в том, что Соединенное Королевство намерено по сирийскому вопросу продолжать сотрудничать со странами Европейского союза", — сообщил глава Европарламента.

От себя Антони Таяни пожелал Европарламенту в ходе текущей сессии ясно обозначить свою позицию по Сирии, высказав решительный протест по вопросу предполагаемого использования там химоружия. «Убежден, что парламент должен четко и ясно заявить, что использование химического оружия неприемлемо, и что оно представляет собой „красную черту“, за которую никто в мире не может ступать», — указал политик.