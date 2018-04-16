Ещё
МИД предупредил россиян об угрозе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД предупредил россиян об угрозе 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
МИД РФ рекомендовал находящимся в Ереване россиянам избегать мест массового скопления людей из-за проходящих в столице Армении акций протеста, передает РИА Новости.
«Протестные акции оппозиции в городе Ереван… демонстранты перекрыли несколько центральных улиц, рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении МИД в Twitter.
В Ереване проходят акции протеста против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
>> Экс-президента Армении выдвинули на новый пост
Депутат Никол Пашинян и его сторонники попытались прорваться в здание парламента, вступив в стычки с полицейскими. Есть сообщения о нескольких пострадавших, но официально они пока не подтверждены. На место прибыли две машины скорой помощи.
Комментарии31  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии238
Трамп предъявил России новое обвинение355
Кремль призвал россиян не играть в прятки515
Ответ США признали губительным для россиян102
Кобзон доставлен в больницу178
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение