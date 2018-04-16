МИД предупредил россиян об угрозе 

МИД РФ рекомендовал находящимся в Ереване россиянам избегать мест массового скопления людей из-за проходящих в столице Армении акций протеста, передает РИА Новости.
«Протестные акции оппозиции в городе Ереван… демонстранты перекрыли несколько центральных улиц, рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении МИД в Twitter.
В Ереване проходят акции протеста против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Депутат Никол Пашинян и его сторонники попытались прорваться в здание парламента, вступив в стычки с полицейскими. Есть сообщения о нескольких пострадавших, но официально они пока не подтверждены. На место прибыли две машины скорой помощи.