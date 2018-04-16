В Госдуме считают, что Россию не допустят до расследования «дела Скрипаля» 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин считает, что британские власти не допустят Россию до расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поскольку это сыграет не в пользу Британии.
"Это двойные стандарты, начали работать элементы холодной войны: во всем виновата Россия… До расследования РФ не допустят. Если допустят, это будет работать против них", — сообщил РИА Новости Антошкин.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в РФ и СССР.