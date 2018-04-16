Президент Болгарии посетит Москву

Президент Болгарии Румен Радев посетит 21-22 мая Россию с визитом. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в болгарском посольстве в Москве.
"21-22 мая президент Радев будет в Москве", — сказал сотрудник диппредставительства.
Ранее болгарский лидер назвал отношения с Россией стратегически важными. В конце марта посол республики в Москве был отозван для консультаций в Софию на фоне дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако Болгария не высылала российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.