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Президент Болгарии посетит Москву
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Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Президент Болгарии посетит Москву 21-22 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Болгарии Румен Радев посетит 21-22 мая Россию с визитом. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в болгарском посольстве в Москве.
"21-22 мая президент Радев будет в Москве", — сказал сотрудник диппредставительства.
Ранее болгарский лидер назвал отношения с Россией стратегически важными. В конце марта посол республики в Москве был отозван для консультаций в Софию на фоне дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако Болгария не высылала российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.
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