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Госдума призовет Европу создать комиссии по делу Скрипалей
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Госдума призовет Европу создать комиссии по делу Скрипалей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Госдума в ближайшее время отправит обращение к Совету Европы (СЕ) на тему создания комиссий по расследованию противоправных действий Великобритании против РФ в связи с делом Скрипалей. Решение об этом поддержал Совет ГД.
Хотя Россия и отказалась от плотной работы с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) «ввиду дискриминационного отношения к РФ», но продолжает поддерживать постоянные контакты с европарламентариям. В обращении предлагается создание комиссий в 46 государствах, пояснил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В Госдуме уверены, что прозвучавшие обвинения в адрес РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «очевидно бездоказательны и безосновательны».
"Обращение направим сегодня-завтра. Сейчас переведем на языки и по дипломатическим каналам направим", — сказал Слуцкий.
По словам депутата, заключение независимой лаборатории в Швейцарии подтвердило необоснованность обвинений, выдвинутых в адрес России в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.
"Думаю, в некоторых парламентах такие миссии ближайшее время будут созданы", — добавил он.
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