Госдума призовет Европу создать комиссии по делу Скрипалей

Госдума в ближайшее время отправит обращение к Совету Европы (СЕ) на тему создания комиссий по расследованию противоправных действий Великобритании против РФ в связи с делом Скрипалей. Решение об этом поддержал Совет ГД.

Хотя Россия и отказалась от плотной работы с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) «ввиду дискриминационного отношения к РФ», но продолжает поддерживать постоянные контакты с европарламентариям. В обращении предлагается создание комиссий в 46 государствах, пояснил журналистам глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В Госдуме уверены, что прозвучавшие обвинения в адрес РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «очевидно бездоказательны и безосновательны».

"Обращение направим сегодня-завтра. Сейчас переведем на языки и по дипломатическим каналам направим", — сказал Слуцкий.

По словам депутата, заключение независимой лаборатории в Швейцарии подтвердило необоснованность обвинений, выдвинутых в адрес России в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.

"Думаю, в некоторых парламентах такие миссии ближайшее время будут созданы", — добавил он.