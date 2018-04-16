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Белик рассказал, как Асад объясняет военный кризис в Сирии
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Белик рассказал, как Асад объясняет военный кризис в Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Военный кризис в Сирии был обусловлен отказом арабской республики разрешить Катару провести газопровод в Европу по сирийской территории. Такой версии придерживается президент Сирии Башар Асад, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Дмитрий Белик, который побывал в Дамаске с визитом в составе парламентской делегации.
«Сам Асад объясняет военный кризис в Сирии тем, что республика не одобрила проведение газопровода Катаром через сирийскую территорию в Европу. Все эти вещи взаимосвязаны, ведь и «дело Скрипаля» возникло на фоне одобрения Германией строительства «Северного потока — 2», — сообщил депутат.
Он отметил, что в условиях экономической войны со странами Запада Россия продолжит действовать спокойно, системно и разумно. «Мы будем отстаивать свои интересы и в этой ситуации будем выглядеть достойно», — подчеркнул Белик.
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