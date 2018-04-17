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В Кремле назвали единственные легитимные санкции
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В Кремле воздержались от оценки приостановки новых антироссийских санкций 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рано оценивать приостановку новых антироссийских санкций со стороны США, передает РИА "Новости".
"Рано по итогам одного дня говорить и давать оценку, что кто-то что-то проявил, на фоне общего положения дел в наших отношениях", — сказал Песков.
По его словам, единственными легитимными санкциями являются те, которые принимаются Совбезом ООН. Песков также отметил, что в течение XX века такие меры применялись 174 раза, из которых около 110 раз санкции вводились по инициативе американской стороны.
"К сожалению, это такая обыденная практика во внешней политике США, с которой мы не можем согласиться, которую мы считаем незаконной. А выводы какие-то пока по итогам одного дня делать рано", — добавил Песков.
Он также заметил, что "Кремль давно уже ничему не удивляется".
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты провалили "дипломатическую игру" на Ближнем Востоке и севере Африки и перешли к новой модели поведения — "бесконечным запугиваниям и санкциям".
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