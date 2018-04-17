В Кремле назвали единственные легитимные санкции

В Кремле воздержались от оценки приостановки новых антироссийских санкций

"Рано по итогам одного дня говорить и давать оценку, что кто-то что-то проявил, на фоне общего положения дел в наших отношениях", — сказал Песков.

По его словам, единственными легитимными санкциями являются те, которые принимаются Совбезом ООН . Песков также отметил, что в течение XX века такие меры применялись 174 раза, из которых около 110 раз санкции вводились по инициативе американской стороны.

"К сожалению, это такая обыденная практика во внешней политике США, с которой мы не можем согласиться, которую мы считаем незаконной. А выводы какие-то пока по итогам одного дня делать рано", — добавил Песков.

Он также заметил, что "Кремль давно уже ничему не удивляется".