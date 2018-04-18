Минпромторг: Россия предлагает ОЗХО разобраться с «Новичками»

Россия предложила генеральному директору ОЗХО принять ряд мер по укреплению Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщил в среду руководитель Центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия Минпромторга РФ Виктор Холстов по итогам внеочередного заседания Исполнительного совета ОЗХО по инциденту в Солсбери.

В комментарии ТАСС он пояснил, что такая необходимость появилась в связи с "Новичками". "Проблема заключается в том, что сегодня эти "Новички", о которых возникла речь, не подпадают под действие Конвенции, — отметил он. — Возникла необходимость внести изменения в список химикатов, вот об этом идет речь".

"Но для того, чтобы внести изменения в список, что нужно? Все данные по таким химикатам, — продолжил Холстов. — Если химикат попадает в список, он должен контролироваться, а для этого, опять же, нужна его структурная форма, его свойства, токсичность, все, что возможно. Поскольку в западных исследованиях большое количество таких химикатов, мы говорим: "Давайте принимать меры по изменению списка".

Он уточнил, что на данный момент в перечень "Новичков" входит около 60 различного типа соединений. При этом "основные публикации и разработки велись в США , а в последнее десятилетие ведутся в Европе в центре передовых опытов, который был создан в Чехии под эгидой НАТО ", заметил Холстов.

Поэтому проблема "Новичков" — не российская, сказал он. "Это термин возник на Западе и циркулирует в тех научных изданиях, которые есть на Западе, — подчеркнул эксперт. — За 20 лет можно провести большое количество исследований и произвести большой массив информации". С учетом этого Россия и просит дополнить список химикатов в Конвенции.