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Лавров высказался об отношениях с Западом
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Лавров заявил, что отношения с Запада хуже, чем во времена «холодной войны» 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".
"Я думаю, отношения хуже, чем во времена "холодной войны". Поскольку во времена "холодной войны" были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции", — заявил Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.
Касаясь предполагаемого использования химоружия в Сирии, министр отметил, что все доказательства, которые приводят Франция, Великобритания и США, основаны на сообщениях СМИ и социальных сетей.
"Нет доказательств, что 7 апреля химическое оружие были использовано в Думе", — добавил Лавров.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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Комментарии1  Ещё 7 источников 
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