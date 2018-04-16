Лавров высказался об отношениях с Западом

Лавров заявил, что отношения с Запада хуже, чем во времена «холодной войны»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена "холодной войны". "Я думаю, отношения хуже, чем во времена "холодной войны". Поскольку во времена "холодной войны" были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции", — заявил Лавров в интервью телеканалу Би-би-си. Великобритания и Касаясь предполагаемого использования химоружия в Сирии , министр отметил, что все доказательства, которые приводят Франция США , основаны на сообщениях СМИ и социальных сетей. "Нет доказательств, что 7 апреля химическое оружие были использовано в Думе", — добавил Лавров. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.