Лавров объяснил санкции США против РФ

«Дело не только в угрозах наказать тех, кто поддерживает контакты с сирийским правительством, это угроза, которую мы видим, наказать весь российский народ за "неверное" решение во время выборов. Когда они говорят, что никогда не будут использовать санкции против россиян, а только против олигархов, политиков, военных, которые тревожат мир, они врут. Потому что их желание, как я вижу, состоит в том, чтобы растревожить тысячи, десятки и сотни тысяч россиян», — сказал Лавров.

При этом глава МИД сказал, что Россия переживет санкции, и напомнил, что российская экономика «выдержала многое, начиная со Второй мировой войны».

«Спасибо за сочувствие, но не волнуйтесь, мы переживем», — сказал он.

По словам Лаврова, «президент России и правительство стремятся к тому, чтобы были предприняты необходимые реформы» для защиты российской экономики от влияния санкций со стороны Запада.