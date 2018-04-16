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Лавров объяснил санкции США против РФ
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Лавров объяснил санкции США против РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
США посредством санкций стремятся наказать россиян за «неверный» выбор главы государства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Би-Би-Си», передает ТАСС.
«Дело не только в угрозах наказать тех, кто поддерживает контакты с сирийским правительством, это угроза, которую мы видим, наказать весь российский народ за "неверное" решение во время выборов. Когда они говорят, что никогда не будут использовать санкции против россиян, а только против олигархов, политиков, военных, которые тревожат мир, они врут. Потому что их желание, как я вижу, состоит в том, чтобы растревожить тысячи, десятки и сотни тысяч россиян», — сказал Лавров.
При этом глава МИД сказал, что Россия переживет санкции, и напомнил, что российская экономика «выдержала многое, начиная со Второй мировой войны».
«Спасибо за сочувствие, но не волнуйтесь, мы переживем», — сказал он.
>> Лавров напомнил Джонсону о позорном факте
По словам Лаврова, «президент России и правительство стремятся к тому, чтобы были предприняты необходимые реформы» для защиты российской экономики от влияния санкций со стороны Запада.
Комментарии37  Ещё 8 источников 
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