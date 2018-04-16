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Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в Сирии и отношения между Турцией и НАТО
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Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в Сирии и отношения между Турцией и НАТО 

ТАСС 1 час назад
АНКАРА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник ситуацию в Сирии и отношения между Турцией и Североатлантическим альянсом. Об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии турецкого лидера.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в президентском комплексе принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В ходе встречи они обсудили отношения Турция — НАТО и региональные события, в том числе в Сирии. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул стратегическую важность, которую Турция играет для альянса. Столтенберг также обсудил с президентом Эрдоганом подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в июле в Брюсселе", — сказал источник.
Он также сообщил, что стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, а также «о проведенной США, Великобританией и Францией операции [в Сирии] в ответ на применение Дамаском химического оружия в Думе».
Информацию о том, что 7 апреля в городе Дума было применено химическое оружие, распространили ряд НПО, в том числе «Белые каски». Ответом на заявления о якобы имевшей место химатаке со стороны правительственных сил стал ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, нанесенный самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу, 14 апреля, в Дамаск прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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