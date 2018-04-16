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Госдума примет контрсанкции до конца сессии
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Госдума примет контрсанкции до конца весенней сессии 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Законопроект об ответных санкциях в отношении США будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении 15 мая. Такое решение принял сегодня Совет нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, до этого срока документ будет вынесен на обсуждение с экспертами.
"Постараемся организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые будут так или иначе иметь отношение к реализации этого законопроекта", — пообещал он.
А уже сегодня законопроект будет отправлен для ознакомления президенту, в правительство, в Совет Федерации, в Общественную палату, в комитеты Госдумы и в Счетную палату, передает "Интерфакс".
По прогнозам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, во втором и третьем чтении документ может быть рассмотрен депутатами до конца весенней сессии.
Законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и иных государств был внесен в Госдуму после того, как в начале апреля Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 государственных компаний. В текущей редакции этого документа под запрет или ограничения попадают алкоголь, табак, лекарства и сельхозпродукция из США и стран, которые поддерживают антироссийскую политику.
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