Госдума примет контрсанкции до конца сессии

Госдума примет контрсанкции до конца весенней сессии

Законопроект об ответных санкциях в отношении США будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении 15 мая. Такое решение принял сегодня Совет нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, до этого срока документ будет вынесен на обсуждение с экспертами.

"Постараемся организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые будут так или иначе иметь отношение к реализации этого законопроекта", — пообещал он.

По прогнозам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова , во втором и третьем чтении документ может быть рассмотрен депутатами до конца весенней сессии.