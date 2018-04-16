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Асад подтвердил визит сирийской делегации в Крым
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Асад подтвердил визит сирийской делегации в Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подтвердил, что визит сирийской делегации в Крым на Ялтинский международный экономический форум состоится, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Белик в составе делегации парламентариев РФ на прошлой неделе посетил с официальным визитом Сирию. В рамках программы состоялась встреча с президентом страны Башаром Асадом.
"Визит сирийской делегации на ЯМЭФ подтвердил президент Сирии Башар Асад во время встречи с представителями российской делегации. Сирийцы должны прибыть в Крым 18 апреля. В составе делегации на форуме в Ялте ожидается присутствие чиновников рангом не ниже министра экономики САР", — сказал Белик.
По его словам, на встрече с Асадом российская делегация обсуждала вопрос создания морского пути между Севастополем и Тартусом.
"У президента Сирии эта идея вызвала интерес. Визит на ЯМЭФ станет логичным продолжением нашей работы", — подчеркнул депутат.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году организаторы ЯМЭФ ожидают рекордное число иностранных гостей: более 3 тысяч человек, включая свыше 500 иностранцев более чем из 50 стран.
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