Главы МИД ЕС призвали к расследованию предполагаемой химатаки в Думе

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по химическому разоружению, в котором призвали к проведению независимого расследования предполагаемой химатаки в Сирии

"Совет вновь подтверждает, что применение химического оружия является неприемлемым, представляет собой нарушение международного права и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности, и что не может быть безнаказанности, и виновные в совершении таких актов должны быть привлечены к ответственности", — говорится в документе, под которым подписались министры.

"Совет подчеркивает, что последние шокирующие сообщения из Сирии, которые должны стать предметом срочного и независимого расследования, только укрепляют общую решимость ЕС", — отмечается в заявлении.