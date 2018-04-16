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Главы МИД ЕС призвали к расследованию предполагаемой химатаки в Думе
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Главы МИД ЕС призвали к расследованию предполагаемой химатаки в Думе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по химическому разоружению, в котором призвали к проведению независимого расследования предполагаемой химатаки в Сирии.
"Совет вновь подтверждает, что применение химического оружия является неприемлемым, представляет собой нарушение международного права и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности, и что не может быть безнаказанности, и виновные в совершении таких актов должны быть привлечены к ответственности", — говорится в документе, под которым подписались министры.
"Совет подчеркивает, что последние шокирующие сообщения из Сирии, которые должны стать предметом срочного и независимого расследования, только укрепляют общую решимость ЕС", — отмечается в заявлении.
Ранее в Дамаск прибыла группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. США, Великобритания и Франция не стали дожидаться расследования ОЗХО и провели в ночь 14 апреля бомбардировку Сирии. По военным и гражданским объектам с кораблей и самолетов выпустили 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО.
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