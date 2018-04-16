Россия готова предоставить ОЗХО в Восточной Гуте транспорт и охрану

"Для беспрепятственной работы представителей ОЗХО мы готовы предоставить специальный транспорт и охрану, которая будет обеспечена подразделениями российской военной полиции", — уточнил генерал.

Он добавил, что Центр «обладает достаточным опытом конструктивного и эффективного взаимодействия с различными международными организациями, действующими в Сирии в интересах содействия стабилизации обстановки и мирному процессу»

В то же время постпредство РФ в организации отметило, что США пытаются подорвать авторитет миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии, Россия не собирается вмешиваться в работу ее специалистов.