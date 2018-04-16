Россия готова предоставить ОЗХО в Восточной Гуте транспорт и охрану 

Начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко рассказал о том, что Россия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Восточной Гуте спецтранспорт и охрану российской военной полиции. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в «РГ».
"Для беспрепятственной работы представителей ОЗХО мы готовы предоставить специальный транспорт и охрану, которая будет обеспечена подразделениями российской военной полиции", — уточнил генерал.
Он добавил, что Центр «обладает достаточным опытом конструктивного и эффективного взаимодействия с различными международными организациями, действующими в Сирии в интересах содействия стабилизации обстановки и мирному процессу»
В то же время постпредство РФ в организации отметило, что США пытаются подорвать авторитет миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии, Россия не собирается вмешиваться в работу ее специалистов.