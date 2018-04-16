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Главы МИД ЕС призвали к независимому расследованию событий в Сирии
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Главы МИД ЕС призвали к независимому расследованию событий в Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили заявление по химическому разоружению, в котором содержится призыв к проведению независимого расследования событий в Сирии, передает РИА «Новости».
"Совет вновь подтверждает, что применение химического оружия является неприемлемым, представляет собой нарушение международного права и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности, и что не может быть безнаказанности, и виновные в совершении таких актов должны быть привлечены к ответственности", — говорится в одобренных министрами иностранных дел заключениях.
В связи с этим, министры подчеркнули, что сообщения о событиях в Сирии, укрепляющие «общую решимость ЕС» должны стать предметом «срочного и независимого расследования».
Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Совет ЕС по иностранным делам заявит о «понимании» авиаударов США, Великобритании и Франции по Сирии.
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