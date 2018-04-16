Главы МИД ЕС призвали к независимому расследованию событий в Сирии

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили заявление по химическому разоружению, в котором содержится призыв к проведению независимого расследования событий в Сирии , передает РИА «Новости»

"Совет вновь подтверждает, что применение химического оружия является неприемлемым, представляет собой нарушение международного права и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности, и что не может быть безнаказанности, и виновные в совершении таких актов должны быть привлечены к ответственности", — говорится в одобренных министрами иностранных дел заключениях.

В связи с этим, министры подчеркнули, что сообщения о событиях в Сирии, укрепляющие «общую решимость ЕС» должны стать предметом «срочного и независимого расследования».