В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России

Великобритания, спецслужбы которой планируют ответ в случае возможных действий РФ в киберпространстве, придумывает страшилки о России, а затем сама же их боится, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Как пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники в британских органах безопасности, спецслужбы Великобритании готовы совершить кибертаку на российские компьютерные сети в ответ на возможные действия в киберпространстве, направленные против целей в Великобритании.
"У страха глаза велики. Они придумывают постоянно какие-то страшилки сами себе. И "мужественно" их боятся", — сказал Морозов РИА Новости.
Депутат отметил, что Россия никому не угрожает кибератакой.
"У американцев есть кибервойска, они, возможно, будут атаковать. Нас бояться не надо, Россия очень мирная и дружественная страна", — подчеркнул он.