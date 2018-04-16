Британия готова нанести ответный удар в случае кибератак со стороны РФ

Великобритания может рассмотреть возможность ответных кибератак на Россию в случае атак на британскую национальную инфраструктуру с ее стороны. Об этом на прошлой неделе сообщило издание Sunday Times со ссылкой на неназванные источники в Центре правительственной связи Великобритании (ЦПС).

ЦПС созвал чрезвычайный саммит с британскими политическими партиями и предупредил их о риске возможных кибератаках с российской стороны, призванных оказать влияние на следующие выборы. В спецслужбе считают, что «финансируемые Кремлем» хакеры могут похитить и обнародовать внутреннюю электронную переписку или опубликовать базы данных о политических взглядах избирателей с целью навредить репутации политических партий.

По словам источников, публикация компромата входит в план действий России. Более того, у нее есть все возможности для столь масштабного распространения информации. В связи с этим защита политической системы Великобритании от иностранных хакеров в настоящее время является приоритетом в работе ЦПС.